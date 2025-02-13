Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 пфенниг 1810 года F.W. "Тип 1809-1810" (Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 - 2,05 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Карл Август Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1810
- Правитель Карл Август Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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