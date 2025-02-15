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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Талер 1810 года F.W.. D.G. (Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих)

Разновидность: D.G.

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Карл Август Фридрих
  • Номинал Талер
  • Год 1810
  • Правитель Карл Август Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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