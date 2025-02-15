Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
Талер 1810 года F.W.. D.G. (Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих)
Разновидность: D.G.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Карл Август Фридрих
- Номинал Талер
- Год 1810
- Правитель Карл Август Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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