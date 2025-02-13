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Цена монет Вальдек-Пирмонта
Карл Август Фридрих
Талер
Вальдек-Пирмонт
Период:
1806-1867
1806-1867
Карл Август Фридрих
1809-1810
Георг
1806-1813
Георг Генрих
1814-1845
Георг Виктор
1847-1867
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Цена монет Вальдек-Пирмонта
Карл Август Фридрих
Талер
Серебряные монеты Талер Карла Августа Фридриха - Вальдек-Пирмонт
Талер 1810
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1810
F.W.
0
116
1810
F.W.
D.G.
0
0
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Вальдек-Пирмонтские монеты номиналом Талер
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Вальдек-Пирмонт
Период
1806-1867
Категория
Зактрыть
???
Вальдек-Пирмонт
Период
1806-1867
Карл Август Фридрих
1809-1810
Георг
1806-1813
Георг Генрих
1814-1845
Георг Виктор
1847-1867
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