Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
3 пфеннига 1810 года F.W. "Тип 1809-1810" (Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 - 3,7 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Карл Август Фридрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1810
- Правитель Карл Август Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1810 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Карла Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1888 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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