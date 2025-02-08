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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

3 пфеннига 1810 года F.W. "Тип 1809-1810" (Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1810 года F.W. "Тип 1809-1810" - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1810 года F.W. "Тип 1809-1810" - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 3,7 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Карл Август Фридрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1810
  • Правитель Карл Август Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1810 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Карла Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1888 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1810 F.W. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1810 F.W. на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1810 F.W. на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1810 F.W. на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1810 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1810 F.W. на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1810 F.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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