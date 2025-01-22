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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1902 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 фунтов 1902
Средняя цена 3500 $
Продажи
4 788
Аверс
Реверс
2 фунта 1902
Средняя цена 1400 $
Продажи
1 653
Аверс
Реверс
Соверен 1902
Средняя цена 680 $
Продажи
3 370
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1902
Средняя цена 370 $
Продажи
0 363

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1902
Средняя цена 100 $
Продажи
1 178
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1902
Средняя цена 100 $
Продажи
2 85
Аверс
Реверс
Фартинг 1902
Средняя цена 4 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1902
Средняя цена 25 $
Продажи
0 49

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1902
Средняя цена 300 $
Продажи
4 1222
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1902
Средняя цена 160 $
Продажи
3 458
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1902
Средняя цена 120 $
Продажи
0 291
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1902
Средняя цена 55 $
Продажи
2 265
Аверс
Реверс
6 пенсов 1902
Средняя цена 20 $
Продажи
1 132
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1902
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1902
Средняя цена 85 $
Продажи
1 52
Аверс
Реверс
2 пенса 1902
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Пенни 1902
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6
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