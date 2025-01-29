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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1902 года (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Фартинг 1902 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Фартинг 1902 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,125,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Фартинг
  • Год 1902
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1902 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 850 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - April 18, 2024
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - March 21, 2024
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - March 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 841 RUB
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - February 22, 2024
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - January 25, 2024
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность AU58
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - December 21, 2023
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - December 21, 2023
Продавец Александр
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность MS63 BN
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - December 11, 2023
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - December 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - November 13, 2023
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - November 13, 2023
Продавец Александр
Дата 13 ноября 2023
Сохранность MS63 BN
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - November 13, 2023
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Александр - November 13, 2023
Продавец Александр
Дата 13 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1902 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1902 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Фартинг 1902 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1902 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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