Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1902 года (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,125,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Фартинг
- Год 1902
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1902 года. Это бронзовая монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 850 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2020.
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Продавец Александр
Дата 21 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 841 RUB
Продавец Александр
Дата 11 декабря 2023
Сохранность MS63 BN
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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