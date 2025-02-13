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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1902 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)

Аверс монеты - Пенни 1902 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII Реверс монеты - Пенни 1902 года "Тип 1902-1910" - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VII

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 21,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VII
  • Номинал Пенни
  • Год 1902
  • Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1902 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 5118 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3375 EUR. Торги состоялись 23 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Великобритания Пенни 1902 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1902 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Великобритания Пенни 1902 на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Великобритания Пенни 1902 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Пенни 1902 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания Пенни 1902 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1902 на аукционе Coin Cabinet - September 27, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PL62 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1902 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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