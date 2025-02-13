Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1902 года "Тип 1902-1910" (Великобритания, Эдуард VII)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 21,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал Пенни
- Год 1902
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1902 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 5118 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3375 EUR. Торги состоялись 23 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PL67 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 27 сентября 2020
Сохранность PL62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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