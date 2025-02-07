Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1902 года (Великобритания, Эдуард VII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 10,000
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VII
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1902
- Правитель Эдуард VII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1902 года. Это серебряная монета периода Эдуарда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 130 GBP. Торги состоялись 16 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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