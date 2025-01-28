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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1850 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1850 WW Герб
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 217
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1850
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 48

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1850
Средняя цена 430 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1850
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
6 пенсов 1850
Средняя цена 210 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1850
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1850
Средняя цена 180 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
2 пенса 1850
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1850
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1850 WW
Средняя цена 150 $
Продажи
0 15
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