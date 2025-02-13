Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1850 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1850
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1850 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 20960 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4259 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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