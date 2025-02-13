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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1850 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1850 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1850 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1850
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1850 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 20960 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4259 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1850 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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