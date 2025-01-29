Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1850 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 180,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1850
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1850 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30066 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7000 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
959 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 5 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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