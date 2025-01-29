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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1850 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1850 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1850 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 180,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1850
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1850 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30066 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7000 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
959 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Coin Cabinet - January 23, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе CNG - March 15, 2023
Продавец CNG
Дата 15 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе St James’s - December 7, 2022
Продавец St James’s
Дата 7 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Spink - January 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе St James’s - October 5, 2021
Продавец St James’s
Дата 5 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1850 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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