Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1850 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,752
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1850
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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