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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 крона 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 крона 1831 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 крона 1831 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,2759 гр
  • Чистого серебра (0,8409 oz) 26,1552 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1831 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30306 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94000 USD. Торги состоялись 3 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Sovereign Rarities (3)
  • Spink (13)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
25574 $
Цена в валюте аукциона 20000 GBP
Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
37864 $
Цена в валюте аукциона 30000 GBP
Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - June 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе London Coins - June 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе CNG - January 11, 2023
Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе London Coins - September 3, 2022
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность PF62 CAMEO NGC
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF63 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2021
Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 крона 1831 WW на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крона 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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