Швейцария
Период:
1850-2022
1850-2022
Конфедерация
1850-2022
Главная
Каталог
Цена монет Швейцарии
Конфедерация
50 франков
Золотые монеты 50 франков Конфедерации - Швейцария
50 франков 1955-1959
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1955
B
2,000,000
0
0
1958
B
2,000,000
0
0
1959
B
2,000,000
0
1
