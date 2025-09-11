50 франков 1959 года B (Швейцария, Конфедерация)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес11,29 гр
- Чистого золота (0,3267 oz) 10,161 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC2,000,000
Описание
- СтранаШвейцария
- ПериодКонфедерация
- Номинал50 франков
- Год1959
- Монетный дворБерн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 50 франков 1959 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе MDC Monaco за 50000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 50 франков 1959 года B?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 50 франков 1959 года с буквами B составляет 55000 USD. В монете содержится 10,161 гр чистого золота, поэтому ниже 1200,43 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 франков 1959 года с буквами B?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 50 франков 1959 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 50 франков 1959 года со знаком B?
Для продажи 50 франков 1959 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.