Швейцария
Период: 1850-2022

50 франков 1958 года B (Швейцария, Конфедерация)

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес11,29 гр
  • Чистого золота (0,3267 oz) 10,161 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,000,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал50 франков
  • Год1958
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Где продать монету 50 франков 1958 года со знаком B?

Для продажи 50 франков 1958 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

