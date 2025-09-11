50 франков 1958 года B (Швейцария, Конфедерация)

Где продать монету 50 франков 1958 года со знаком B?

Для продажи 50 франков 1958 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.