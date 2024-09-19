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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 2 реала Жозефа Бонапарта - Испания

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2 реала 1811-1813

Год Знак Описание Продажи Продажи
1811 M AI 0 561812 M AI 0 01813 M RN 0 11
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