Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1811 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0871 oz) 2,709 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 2 реала
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1811 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
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Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
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Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
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Дата 21 сентября 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
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