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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1811 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 2 реала 1811 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 2 реала 1811 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0871 oz) 2,709 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 2 реала
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1811 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (11)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1811 M AI на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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