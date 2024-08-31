Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0871 oz) 2,709 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 2 реала
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Жозефа Бонапарта Монеты Испании 1812 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск