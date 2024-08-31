Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0871 oz) 2,709 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 2 реала
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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