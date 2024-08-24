Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0871 oz) 2,709 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 2 реала
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1813 года со знаком M RN. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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