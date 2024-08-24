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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 2 реала 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 2 реала 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0871 oz) 2,709 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 2 реала
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1813 года со знаком M RN. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VG
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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