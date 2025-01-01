Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
ЮАР
Период:
1852-2020
1852-2020
Трансвааль
1852-1902
Георг V
1910-1936
Георг VI
1936-1952
Елизавета II
1952-2020
Главная
Каталог
Цена монет ЮАР
Георг VI
Каталог монет Георга VI (1936-1952)
Всего добавлено монет: 2
Каталог монет
Георг VI
1936-1952
Золото
1 фунт
1/2 фунта
Год монеты
1952
Монеты Георга VI с ценами и описанием
По популярности
По популярности
По году (по возрастанию)
По году (по убыванию)
По цене (сначала дешевые)
По цене (сначала дорогие)
Фото
Описание
Металл
Ср. цена
UNC
Ср. цена
PROOF
Продажи
RSA, George VI
Half pound 1952
Gold
$340
$540
0
77
RSA, George VI
Pound 1952
Gold
$630
$630
2
101
1
1
...
1
...
1
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет ЮАР
Все ЮАР монеты
ЮАР золотые монеты
Нумизматические аукционы