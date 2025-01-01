flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Каталог монет Георга VI (1936-1952)

Всего добавлено монет: 2

Период чеканки Георга VI
Каталог монетГеорг VI1936-1952
coinЗолото
Год монеты

Монеты Георга VI с ценами и описанием

ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Coin photoCoin photo
RSA, George VI
Half pound 1952
Gold$340$540077Coin photoCoin photo
RSA, George VI
Pound 1952
Gold$630$6302101
