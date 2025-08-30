1 фунт 1952 года (ЮАР, Георг VI)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,502
- Тираж PROOF12,000
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодГеорг VI
- Номинал1 фунт
- Год1952
- ПравительГеорг VI (Король Великобритании)
- Монетный дворПретория
- НазначениеИнвестиционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1952 года. Это золотая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3173 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2023.
Сколько стоит золотая монета Георга VI 1 фунт 1952 года?
По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1952 года составляет 630 USD для регулярного чекана и 630 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1952 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1952 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 фунт 1952 года?
Для продажи 1 фунт 1952 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.