1 фунт 1952 года (ЮАР, Георг VI)

Аверс монеты - 1 фунт 1952 года - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VIРеверс монеты - 1 фунт 1952 года - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VI

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,502
  • Тираж PROOF12,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг VI
  • Номинал1 фунт
  • Год1952
  • ПравительГеорг VI (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:630 USD
Средняя цена (PROOF):630 USD
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1 фунт 1952 года. Это золотая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3173 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF66 NGC
Цена
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF66 NGC
Цена
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьPF66 NGC
Цена
ПродавецHeritage
Дата21 августа 2025
СохранностьPF58 NGC
Цена
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
808 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьPF62 NGC
Цена
622 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Heritage - 9 января 2025
ПродавецHeritage
Дата9 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Heritage - 16 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата16 сентября 2024
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьPF66 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьPF65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Heritage - 26 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата26 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStack's
Дата16 мая 2024
СохранностьPF61 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Coin Cabinet - 30 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 апреля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Busso Peus - 26 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Roschberg Mynthandel AS - 16 марта 2024
ПродавецRoschberg Mynthandel AS
Дата16 марта 2024
СохранностьPF63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStack's
Дата18 января 2024
СохранностьPF66 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Rauch - 9 декабря 2023
ПродавецRauch
Дата9 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Rauch - 24 сентября 2023
ПродавецRauch
Дата24 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
ПродавецHeritage
Дата31 августа 2025
СохранностьPF66 NGC
К аукциону
ЮАР 1 фунт 1952 на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьPROOF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга VI 1 фунт 1952 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 фунт 1952 года составляет 630 USD для регулярного чекана и 630 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 фунт 1952 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1 фунт 1952 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 фунт 1952 года?

Для продажи 1 фунт 1952 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

