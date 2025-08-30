flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

1/2 фунта 1952 года (ЮАР, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 фунта 1952 года - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VIРеверс монеты - 1/2 фунта 1952 года - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VI

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,002
  • Тираж PROOF12,000

Описание

  • СтранаЮАР
  • ПериодГеорг VI
  • Номинал1/2 фунта
  • Год1952
  • ПравительГеорг VI (Король Великобритании)
  • Монетный дворПретория
  • НазначениеИнвестиционные
График аукционных продаж
Средняя цена:340 USD
Средняя цена (PROOF):540 USD
График аукционных продаж 1/2 фунта 1952 года - цена золотой монеты - ЮАР, Георг VI
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1952 года. Это золотая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22264 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 15 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьPF65 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьPF65 CAMEO NGC
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 516 USD
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Stack's - 27 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата27 февраля 2025
СохранностьPF66 PCGS
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьPF67 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьPF64 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьPF68 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 октября 2024
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьPF65 NGC
Цена
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьPF66 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Sovereign Rarities - 16 ноября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата16 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Coin Cabinet - 10 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата10 октября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Heritage - 16 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата16 февраля 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Heritage - 17 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата17 ноября 2022
СохранностьPF66 PCGS
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Heritage - 10 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата10 ноября 2022
СохранностьPF68 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Heritage - 20 октября 2022
ПродавецHeritage
Дата20 октября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Bertolami - 12 июня 2022
ПродавецBertolami
Дата12 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Stack's - 3 июня 2022
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Stack's - 3 июня 2022
ПродавецStack's
Дата3 июня 2022
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Heritage - 3 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата3 марта 2022
СохранностьPF68 NGC
Цена
******
ЮАР 1/2 фунта 1952 на аукционе Heritage - 24 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата24 февраля 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга VI 1/2 фунта 1952 года?

По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1952 года составляет 340 USD для регулярного чекана и 540 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 414,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1952 года?

Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1952 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 фунта 1952 года?

Для продажи 1/2 фунта 1952 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

