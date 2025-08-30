1/2 фунта 1952 года (ЮАР, Георг VI)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19,5 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,002
- Тираж PROOF12,000
Описание
- СтранаЮАР
- ПериодГеорг VI
- Номинал1/2 фунта
- Год1952
- ПравительГеорг VI (Король Великобритании)
- Монетный дворПретория
- НазначениеИнвестиционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость южноафриканской монеты 1/2 фунта 1952 года. Это золотая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22264 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 15 декабря 2024.
Сколько стоит золотая монета Георга VI 1/2 фунта 1952 года?
По последним данным на 30 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 фунта 1952 года составляет 340 USD для регулярного чекана и 540 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 414,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 фунта 1952 года?
Информация о текущей стоимости южноафриканской монеты 1/2 фунта 1952 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 фунта 1952 года?
Для продажи 1/2 фунта 1952 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.