flag
ЮАРПериод:1852-2020 1852-2020

Золотые монеты 1/2 фунта Георга VI - ЮАР

type-coin
type-coin

1/2 фунта 1952

ГодЗнакОписаниеТираж UNCТираж PROOFПродажиПродажи
195216,00212,000077
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ЮАРКаталог монет Георга VIВсе ЮАР монетыЮАР монеты номиналом 1/2 фунтаНумизматические аукционы