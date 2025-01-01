Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
ЮАР
Период:
1852-2020
1852-2020
Трансвааль
1852-1902
Георг V
1910-1936
Георг VI
1936-1952
Елизавета II
1952-2020
Главная
Каталог
Цена монет ЮАР
Георг VI
1/2 фунта
Золотые монеты 1/2 фунта Георга VI - ЮАР
1/2 фунта 1952
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Тираж
PROOF
Продажи
Продажи
1952
16,002
12,000
0
77
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет ЮАР
Каталог монет Георга VI
Все ЮАР монеты
ЮАР монеты номиналом 1/2 фунта
Нумизматические аукционы