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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

Монеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1870 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1870 A
Средняя цена470 $
Продажи
0157
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1870 A
Средняя цена40 $
Продажи
046

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1870 A
Средняя цена30 $
Продажи
135
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