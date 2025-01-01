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Шварцбург-Зондерсгаузен
Период:
1841-1870
1841-1870
Гюнтер Фридрих Карл II
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1870
Монеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1870 года
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Серебряные монеты
Талер 1870 A
Средняя цена
470 $
Продажи
0
157
1 серебряный грош 1870 A
Средняя цена
40 $
Продажи
0
46
Медные монеты
3 пфеннига 1870 A
Средняя цена
30 $
Продажи
1
35
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