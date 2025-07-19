Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
3 пфеннига 1870 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,4 - 4,7 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC120,000
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал3 пфеннига
- Год1870
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 3 пфеннига 1870 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1753 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Сервис
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьНет оценки ANACS
Цена
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ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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