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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

3 пфеннига 1870 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1870 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1870 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,4 - 4,7 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1870
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 3 пфеннига 1870 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1753 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 27 апреля 2024
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата27 апреля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе COINSNET - 3 сентября 2023
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе COINSNET - 3 сентября 2023
ПродавецCOINSNET
Дата3 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Stack's - 23 августа 2023
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьНет оценки ANACS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Möller - 1 июня 2023
ПродавецMöller
Дата1 июня 2023
СохранностьPROOF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Gorny & Mosch - 8 ноября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Höhn - 14 апреля 2018
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Künker - 22 июня 2016
ПродавецKünker
Дата22 июня 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Где купить?
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1870 A на аукционе Al Sur del Mundo - 19 июля 2025
ПродавецAl Sur del Mundo
Дата19 июля 2025
СохранностьXF
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Где продать?

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