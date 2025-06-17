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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

1 серебряный грош 1870 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1870 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1870 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1870
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 серебряный грош 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1977 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 декабря 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Sartor Numismatica - 31 октября 2024
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Sartor Numismatica - 31 октября 2024
ПродавецSartor Numismatica
Дата31 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе BAC - 18 января 2023
ПродавецBAC
Дата18 января 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе BAC - 7 сентября 2022
ПродавецBAC
Дата7 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Sartor Numismatica - 23 июня 2022
ПродавецSartor Numismatica
Дата23 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе BAC - 6 апреля 2022
ПродавецBAC
Дата6 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Zöttl - 15 января 2022
ПродавецZöttl
Дата15 января 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе BAC - 27 октября 2021
ПродавецBAC
Дата27 октября 2021
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе BAC - 5 мая 2021
ПродавецBAC
Дата5 мая 2021
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе BAC - 27 октября 2020
ПродавецBAC
Дата27 октября 2020
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе BAC - 21 апреля 2020
ПродавецBAC
Дата21 апреля 2020
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Stack's - 22 октября 2019
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе Stack's - 22 октября 2019
ПродавецStack's
Дата22 октября 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1870 A на аукционе BAC - 17 сентября 2019
ПродавецBAC
Дата17 сентября 2019
СохранностьAU
Цена

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