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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

Талер 1870 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - Талер 1870 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - Талер 1870 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC11,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • НоминалТалер
  • Год1870
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (157)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты Талер 1870 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе MDC Monaco за 2600 EUR. Торги состоялись 3 июня 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS66 PL PCGS
Цена
2970 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 декабря 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе WAG - 3 ноября 2024
ПродавецWAG
Дата3 ноября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Numis Poland - 24 марта 2024
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Numis Poland - 24 марта 2024
ПродавецNumis Poland
Дата24 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе CNG - 6 марта 2024
ПродавецCNG
Дата6 марта 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен Талер 1870 A на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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