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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1851 года

Серебряные монеты (Переходное правительство)

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1851 TA
Средняя цена1300 $
Продажи
05

Серебряные монеты (Фредерик VII)

Аверс
Реверс
30 шиллингов 1851 VS
Средняя цена390 $
Продажи
021

Медные монеты

Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA
Средняя цена20 $
Продажи
019
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