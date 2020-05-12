Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
30 шиллингов 1851 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес14,447 гр
- Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC508,336
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VII
- Номинал30 шиллингов
- Год1851
- ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
- Монетный дворКопенгаген
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1851 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Фредерика VII. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 940 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
689 $
Цена в валюте аукциона 103000 JPY
Где продать?
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