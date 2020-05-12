flag
Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1851 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1851 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1851 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC508,336

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1851
  • ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1851 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Фредерика VII. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 940 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
854 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Auction World - 20 октября 2024
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
689 $
Цена в валюте аукциона 103000 JPY
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 26 ноября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата26 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 25 апреля 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Nomisma - 14 апреля 2023
ПродавецNomisma
Дата14 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Stack's - 19 января 2022
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Stack's - 19 января 2022
ПродавецStack's
Дата19 января 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 4 мая 2021
ПродавецBruun Rasmussen
Дата4 мая 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 7 марта 2021
ПродавецBruun Rasmussen
Дата7 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 12 мая 2020
ПродавецBruun Rasmussen
Дата12 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Schulman - 21 марта 2020
ПродавецSchulman
Дата21 марта 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Künker - 21 февраля 2019
ПродавецKünker
Дата21 февраля 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Auction World - 23 января 2017
ПродавецAuction World
Дата23 января 2017
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Numisor - 21 октября 2016
ПродавецNumisor
Дата21 октября 2016
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе HERVERA - 18 декабря 2014
ПродавецHERVERA
Дата18 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Soler y Llach - 18 декабря 2014
ПродавецSoler y Llach
Дата18 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе CNG - 2 августа 2014
ПродавецCNG
Дата2 августа 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Heritage - 23 августа 2012
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Heritage - 23 августа 2012
ПродавецHeritage
Дата23 августа 2012
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Heritage - 23 августа 2012
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Heritage - 23 августа 2012
ПродавецHeritage
Дата23 августа 2012
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Heritage - 11 января 2012
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Heritage - 11 января 2012
ПродавецHeritage
Дата11 января 2012
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Heritage - 9 января 2006
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1851 VS на аукционе Heritage - 9 января 2006
ПродавецHeritage
Дата9 января 2006
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 30 шиллингов 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шлезвиг-ГольштейнаКаталог монет Фредерика VIIМонеты Шлезвиг-Гольштейна 1851 годаВсе Шлезвиг-Гольштейнские монетыШлезвиг-Гольштейнские серебряные монетыШлезвиг-Гольштейнские монеты номиналом 30 шиллинговНумизматические аукционы