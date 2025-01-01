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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 30 шиллингов Фредерика VII - Шлезвиг-Гольштейн

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30 шиллингов 1849-1851

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1849VS544,157051851VS508,336021
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