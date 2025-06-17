flag
Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1849 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1849 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1849 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VII

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC544,157

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1849
  • ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1849 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Фредерика VII. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 25000 DKK. Торги состоялись 2 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1849 VS на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
740 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1849 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 31 марта 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата31 марта 2024
СохранностьXF
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 2300 DKK
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1849 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 3 ноября 2020
ПродавецBruun Rasmussen
Дата3 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1849 VS на аукционе Heritage - 22 сентября 2015
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1849 VS на аукционе Heritage - 22 сентября 2015
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2015
СохранностьPF62 PCGS
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1849 VS на аукционе Heritage - 14 августа 2014
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1849 VS на аукционе Heritage - 14 августа 2014
ПродавецHeritage
Дата14 августа 2014
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 30 шиллингов 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шлезвиг-ГольштейнаКаталог монет Фредерика VIIМонеты Шлезвиг-Гольштейна 1849 годаВсе Шлезвиг-Гольштейнские монетыШлезвиг-Гольштейнские серебряные монетыШлезвиг-Гольштейнские монеты номиналом 30 шиллинговНумизматические аукционы