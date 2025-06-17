Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
30 шиллингов 1849 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VII)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес14,447 гр
- Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC544,157
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VII
- Номинал30 шиллингов
- Год1849
- ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
- Монетный дворКопенгаген
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1849 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Фредерика VII. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 25000 DKK. Торги состоялись 2 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
740 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Где продать?
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