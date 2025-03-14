Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1 шиллинг 1851 года TA (Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес3,01 - 3,96 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодПереходное правительство
- Номинал1 шиллинг
- Год1851
- ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеПробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1 шиллинг 1851 года со знаком TA. Это серебряная монета периода Переходного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 13263 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 14 марта 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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