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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1 шиллинг 1851 года TA (Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1851 года TA - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительствоРеверс монеты - 1 шиллинг 1851 года TA - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес3,01 - 3,96 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодПереходное правительство
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1851
  • ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеПробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1 шиллинг 1851 года со знаком TA. Это серебряная монета периода Переходного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 13263 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3400 USD. Торги состоялись 14 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 1 шиллинг 1851 TA на аукционе Stack's - 14 марта 2025
Шлезвиг-Гольштейн 1 шиллинг 1851 TA на аукционе Stack's - 14 марта 2025
ПродавецStack's
Дата14 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Шлезвиг-Гольштейн 1 шиллинг 1851 TA на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1 шиллинг 1851 TA на аукционе Künker - 25 июня 2020
ПродавецKünker
Дата25 июня 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 шиллинг 1851 TA на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 1 шиллинг 1851 TA на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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