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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 1 шиллинг Переходного правительства - Шлезвиг-Гольштейн

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1 шиллинг 1851

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1851TA05
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