Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года TA (Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес9,3 - 9,8 гр
- Диаметр27,1 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC162,836
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодПереходное правительство
- НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
- Год1851
- ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года со знаком TA. Это медная монета периода Переходного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 1934 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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ПродавецNiemczyk
Дата18 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьXF
Цена
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ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата12 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
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