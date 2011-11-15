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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года TA (Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года TA - цена монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительствоРеверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года TA - цена монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Переходное правительство

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес9,3 - 9,8 гр
  • Диаметр27,1 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC162,836

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодПереходное правительство
  • НоминалСехслинг (6 пфеннигов)
  • Год1851
  • ПравительФредерик VII (Король Дании, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 года со знаком TA. Это медная монета периода Переходного правительства. Рекорд цены принадлежит лоту 1934 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе WCN - 3 апреля 2025
ПродавецWCN
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе CoinsNB - 27 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата27 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Stack's - 21 апреля 2024
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Stack's - 21 апреля 2024
ПродавецStack's
Дата21 апреля 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Katz - 25 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата25 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Niemczyk - 18 сентября 2023
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Niemczyk - 18 сентября 2023
ПродавецNiemczyk
Дата18 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Wójcicki - 10 марта 2023
ПродавецWójcicki
Дата10 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Pegasus Auctions - 27 марта 2022
ПродавецPegasus Auctions
Дата27 марта 2022
СохранностьMS63 BN NGC
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 12 ноября 2016
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата12 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Сехслинг (6 пфеннигов) 1851 TA на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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