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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 2/3 талера Кристиана VII - Шлезвиг-Гольштейн

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2/3 талера 1787-1808

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1787MF0251797MF041808MF02
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