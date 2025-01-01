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Шлезвиг-Гольштейн
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Цена монет Шлезвиг-Гольштейна
Кристиан VII
2/3 талера
Серебряные монеты 2/3 талера Кристиана VII - Шлезвиг-Гольштейн
2/3 талера 1787-1808
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1787
MF
0
25
1797
MF
0
4
1808
MF
0
2
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