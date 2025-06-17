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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

2/3 талера 1808 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - 2/3 талера 1808 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - 2/3 талера 1808 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес19,263 гр
  • Чистого серебра (0,5419 oz) 16,8551 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • Номинал2/3 талера
  • Год1808
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2/3 талера 1808 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1297 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 220 USD. Торги состоялись 7 марта 2022.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1808 MF на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1808 MF на аукционе Stephen Album - 8 марта 2022
ПродавецStephen Album
Дата8 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
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