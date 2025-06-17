Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
2/3 талера 1808 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес19,263 гр
- Чистого серебра (0,5419 oz) 16,8551 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- Номинал2/3 талера
- Год1808
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2/3 талера 1808 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1297 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 220 USD. Торги состоялись 7 марта 2022.
Сохранность
Где продать?
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