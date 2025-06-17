Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
2/3 талера 1797 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Фотография: Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес19,263 гр
- Чистого серебра (0,5419 oz) 16,8551 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- Номинал2/3 талера
- Год1797
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2/3 талера 1797 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3660 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата9 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Где продать?
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