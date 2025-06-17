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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

2/3 талера 1797 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - 2/3 талера 1797 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - 2/3 талера 1797 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Auktionshaus Tietjen+Co oHg

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес19,263 гр
  • Чистого серебра (0,5419 oz) 16,8551 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • Номинал2/3 талера
  • Год1797
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2/3 талера 1797 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3660 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1797 MF на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - 9 декабря 2023
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата9 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1797 MF на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьVF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1797 MF на аукционе Teutoburger - 30 мая 2015
ПродавецTeutoburger
Дата30 мая 2015
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1797 MF на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2012
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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