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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1797 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1797 MF
Средняя цена75 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
1/3 талера 1797 MF
Средняя цена240 $
Продажи
01
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