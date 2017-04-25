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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1/3 талера 1797 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - 1/3 талера 1797 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - 1/3 талера 1797 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес9,631 гр
  • Чистого серебра (0,2709 oz) 8,4271 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • Номинал1/3 талера
  • Год1797
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/3 талера 1797 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2017.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 1/3 талера 1797 MF на аукционе Emporium Hamburg - 26 апреля 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 апреля 2017
СохранностьVF
Цена
******
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