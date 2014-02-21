Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
2/3 талера 1787 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес19,263 гр
- Чистого серебра (0,5419 oz) 16,8551 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- Номинал2/3 талера
- Год1787
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2/3 талера 1787 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4297 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 190 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2014.
Сохранность
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
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