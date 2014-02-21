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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

2/3 талера 1787 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - 2/3 талера 1787 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - 2/3 талера 1787 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес19,263 гр
  • Чистого серебра (0,5419 oz) 16,8551 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • Номинал2/3 талера
  • Год1787
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 2/3 талера 1787 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4297 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 190 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата27 марта 2024
СохранностьVF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 2000 CZK
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - 22 апреля 2022
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2022
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2022
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Höhn - 4 сентября 2021
ПродавецHöhn
Дата4 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе WAG - 11 апреля 2021
ПродавецWAG
Дата11 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Busso Peus - 18 января 2020
ПродавецBusso Peus
Дата18 января 2020
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе WAG - 7 мая 2017
ПродавецWAG
Дата7 мая 2017
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе WAG - 12 марта 2017
ПродавецWAG
Дата12 марта 2017
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Sonntag - 6 декабря 2016
ПродавецSonntag
Дата6 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Teutoburger - 3 декабря 2016
ПродавецTeutoburger
Дата3 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Teutoburger - 6 сентября 2014
ПродавецTeutoburger
Дата6 сентября 2014
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Emporium Hamburg - 15 ноября 2013
ПродавецEmporium Hamburg
Дата15 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 2/3 талера 1787 MF на аукционе Emporium Hamburg - 15 ноября 2013
ПродавецEmporium Hamburg
Дата15 ноября 2013
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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