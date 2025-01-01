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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1787 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1787 MF
Средняя цена100 $
Продажи
025
Аверс
Реверс
1/3 талера 1787 MF
Средняя цена50 $
Продажи
01
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