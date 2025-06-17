Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1/3 талера 1787 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес9,631 гр
- Чистого серебра (0,2709 oz) 8,4271 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VII
- Номинал1/3 талера
- Год1787
- ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/3 талера 1787 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 28375 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 120 EUR. Торги состоялись 20 июня 2015.
Сохранность
Где продать?
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