Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Шаумбург-Липпе
Период:
1802-1865
1802-1865
Георг Вильгельм
1802-1860
Адольф Георг
1865-1865
Главная
Каталог
Шаумбург-Липпе
1802
Монеты Шаумбург-Липпе 1802 года
Выберите категорию
Все
Все
Серебро
Серебряные монеты
Талер 1802
Средняя цена
890 $
Продажи
0
166
Мариенгрош 1802
Средняя цена
70 $
Продажи
0
17
4 пфеннига 1802
Средняя цена
110 $
Продажи
0
10
Категория
Год
Поиск