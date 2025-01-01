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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Монеты Шаумбург-Липпе 1802 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1802
Средняя цена890 $
Продажи
0166
Аверс
Реверс
Мариенгрош 1802
Средняя цена70 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1802
Средняя цена110 $
Продажи
010
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