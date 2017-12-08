Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
4 пфеннига 1802 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,74 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC288,000
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал4 пфеннига
- Год1802
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 4 пфеннига 1802 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2263 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 170 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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