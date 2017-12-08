flag
Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

4 пфеннига 1802 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1802 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 4 пфеннига 1802 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,74 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC288,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1802
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 4 пфеннига 1802 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2263 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 170 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Gorny & Mosch - 29 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата29 марта 2022
СохранностьVF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2021
СохранностьVF
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Gorny & Mosch - 20 ноября 2020
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе 4 пфеннига 1802 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шаумбург-ЛиппеКаталог монет Георга ВильгельмаМонеты Шаумбург-Липпе 1802 годаВсе Шаумбург-Липпские монетыШаумбург-Липпские серебряные монетыШаумбург-Липпские монеты номиналом 4 пфеннигаНумизматические аукционы