Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
Мариенгрош 1802 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1,55 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC144,000
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- НоминалМариенгрош
- Год1802
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Мариенгрош 1802 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1854 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 93 EUR
Где продать?
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