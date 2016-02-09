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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Мариенгрош 1802 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - Мариенгрош 1802 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - Мариенгрош 1802 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1,55 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC144,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • НоминалМариенгрош
  • Год1802
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Мариенгрош 1802 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1854 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 93 EUR
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2019
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2019
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе HERVERA - 13 июля 2018
ПродавецHERVERA
Дата13 июля 2018
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Soler y Llach - 13 июля 2018
ПродавецSoler y Llach
Дата13 июля 2018
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе HERVERA - 23 февраля 2018
ПродавецHERVERA
Дата23 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Soler y Llach - 23 февраля 2018
ПродавецSoler y Llach
Дата23 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Soler y Llach - 27 октября 2017
ПродавецSoler y Llach
Дата27 октября 2017
СохранностьVF
Цена
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе HERVERA - 26 октября 2017
ПродавецHERVERA
Дата26 октября 2017
СохранностьVF
Цена
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Westfälische - 18 сентября 2013
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2013
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Stephen Album - 22 сентября 2012
ПродавецStephen Album
Дата22 сентября 2012
СохранностьUNC
Цена
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1802 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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