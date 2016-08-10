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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Талер 1802 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1802 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - Талер 1802 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1802
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (166)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Талер 1802 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 20535 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
524 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе WCN - 17 апреля 2025
ПродавецWCN
Дата17 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Stack's - 19 января 2025
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе BAC - 1 октября 2024
ПродавецBAC
Дата1 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Künker - 25 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе WCN - 8 августа 2024
ПродавецWCN
Дата8 августа 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе BAC - 23 января 2024
ПродавецBAC
Дата23 января 2024
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе BAC - 20 сентября 2023
ПродавецBAC
Дата20 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе BAC - 29 марта 2023
ПродавецBAC
Дата29 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Gärtner - 17 октября 2022
ПродавецGärtner
Дата17 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2022
СохранностьAU
Цена
Шаумбург-Липпе Талер 1802 на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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