Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
Талер 1802 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC4,000
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1802
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (166)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Талер 1802 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 20535 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3000 USD. Торги состоялись 10 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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