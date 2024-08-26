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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1859 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1859 F
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1859 F
Средняя цена 370 $
Продажи
1 252
Аверс
Реверс
Талер 1859 F
Средняя цена 170 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
Талер 1859 F Горный
Средняя цена 230 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
1/3 талера 1859 F
Средняя цена 150 $
Продажи
0 29

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1859 F
Средняя цена 45 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1859 F
Средняя цена 65 $
Продажи
1 32
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