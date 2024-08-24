Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1859 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1859
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1859 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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