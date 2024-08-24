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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1859 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1859 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 пфенниг 1859 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1859
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1859 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1859 F на аукционе Numismática Leilões - August 12, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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