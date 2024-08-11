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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1859 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/3 талера 1859 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/3 талера 1859 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,667)
  • Вес 8,329 гр
  • Чистого серебра (0,1786 oz) 5,5554 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1859
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1859 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2357 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 360 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1859 F на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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