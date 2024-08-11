Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1859 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,667)
- Вес 8,329 гр
- Чистого серебра (0,1786 oz) 5,5554 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/3 талера
- Год 1859
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1859 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2357 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 360 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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